Ирина Волынец

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Каждое третье воскресенье октября в России отмечается День отца. В этом году этот день пришелся на 15 октября. В преддверии праздника Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала, какие выплаты на детей может получить отец.

Пособие по уходу за болеющим ребенком до семи лет включительно

Процент среднего заработка, выплачиваемый за время больничного, зависит от стажа:

стаж меньше 5 лет — 60% среднего заработка

стаж от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка

стаж 8 лет и более — 100% среднего заработка

Родитель, который ухаживает за ребенком младше восьми лет, получит пособие в размере 100% среднего заработка, даже если его страховой стаж менее восьми лет.

Материнский капитал

С учетом последней индексации в феврале 2023 года максимальный размер субсидии составляет 775,6 тыс. руб.

Возможно несколько сценариев получения материнского капитала, которые зависят от очередности и дат появления детей:

первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года — 586,9 тыс. руб. С появлением в семье второго малыша можно получить остаток общей суммы — 188,7 тыс. руб.

первый ребенок родился или был усыновлен до 2020 года, а второй после — материнский капитал выплачивается в полном объеме на второго. Это же правило работает в случае рождении третьего или последующего ребенка, начиная с 2020 года, и капитал еще не получали

оба ребенка появились с 2007-го до 2020 года — полагается 586,9 тыс. руб. Аналогично — в случае с тремя или более детьми, если до этого права на материнский капитал не было

Единовременное пособие при рождении ребенка

Данное пособие может получить один из родителей. Единовременное пособие при рождении ребенка по состоянию на 2023 год составляет 22 909,03 руб. Оформить его может один из родителей по месту работы. Если оба родителя не работают, то можно оформить выплату в органах соцзащиты. Если рождается двойня, тройня и т.д., пособие выплачивается на каждого ребенка.

Важно подать документы в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Отпуск по уходу за ребенком может взять и мать, и отец. В этом случае именно он получит данное пособие.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия. С 1 февраля 2023 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком составляет 8 591 рубль 47 копеек.

Если родитель получает пособие по безработице, пособие по уходу за ребенком не назначается.

Отпуск по уходу за ребенком можно дробить, например первую часть отпуска может взять мама, а вторую – папа.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ обращает внимание, что право на пособие по уходу за ребенком в полном объеме сохраняется при работе во время отпуска на условиях неполного рабочего времени либо на дому.

Единое пособие на детей от 0 до 17 лет

Еще одной востребованной мерой государственной социальной поддержки стало Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, объединившее существующие виды выплат нуждающимся семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. В Республике Татарстан он составляет 12 219 рублей. Обратиться за ней может один из родителей, усыновитель или опекун ребенка.

Размер единого пособия зависит от дохода семьи и может составлять:

50% от прожиточного минимума на ребенка в РТ, базовый размер выплаты — 5 926 руб.

75% от прожиточного минимума на ребенка в регионе назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума и составляет 8 889 руб.

100% от прожиточного минимума на ребенка в РТ, если при назначении пособия в размере 75% прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума на человека — т. е. 11 852 руб.

Семьям с несколькими детьми от 0 до 17 лет единое пособие выплачивается на каждого ребенка до достижения 17 лет, назначается на один год и продлевается по заявлению.

Правилами назначения единого пособия предусмотрены определение уровня дохода семьи и оценка имущественной обеспеченности семьи – а именно наличие движимого и недвижимого имущества.

Удостоверение многодетной семьи

Удостоверение подтверждает статус многодетной семьи и дает право на получение налоговых, транспортных, коммунальных и других льгот как матери, так и отцу. Для оформления удостоверения многодетной семьи нужно подать заявление в орган социальной защиты по месту жительства или многофункциональный центр.

День отца был учрежден указом Президента России Владимира Путина в октябре 2021 года. День установлен в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Глава государства, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отметил: «Будущее России – это семья с двумя, тремя и большим количеством детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей».