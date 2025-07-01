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Общество 1 июля 2025 15:57

Ирина Волынец призвала не торопиться со снижением брачного возраста до 16 лет

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Действующее в России законодательство позволяет вступать в брак с 16 лет при особых обстоятельствах. Об этом «Татар-информу» сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Ранее депутат Госдумы Михаил Иванов предложил снизить брачный возраст с 18 до 16 лет.

«У нас по закону уже предусмотрена возможность вступления в брак с 16 лет при особых обстоятельствах, например, в случае беременности», — отметила Волынец.

При этом она подчеркнула, что предложение снизить общий брачный возраст до 16 лет требует тщательного анализа и пересмотра всего правового поля страны, включая Уголовный кодекс.

«Это очень обсуждаемая инициатива, и однозначного ответа на нее нет. В норме закона уже прописано вступление в брак с 16 лет, и такая законодательная инициатива может оказаться избыточной», — подытожила эксперт.

#Ирина Волынец #брак
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