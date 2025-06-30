Депутат Иванов предложил снизить брачный возраст с 18 до 16 лет

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов выступил с инициативой снизить минимальный брачный возраст с 18 до 16 лет. В разговоре с «Абзацем» он объяснил, что предложение продиктовано ростом числа беременностей среди несовершеннолетних.

По его мнению, установление общего порога вступления в брак с 16 лет позволило бы молодым людям без дополнительных бюрократических процедур официально создавать семьи, воспитывать детей в полноценной семейной среде и заключать церковный брак.

«Сегодня тысячи юных девочек становятся матерями, но при этом не могут официально создать семью, получить государственную поддержку и социальные гарантии. Это несправедливо и усугубляет их положение», – отметил Михаил Иванов.

Иванов подчеркнул, что ранние браки, по его мнению, связаны не только с юридическими формальностями, но и с вопросами личной ответственности, духовных ценностей и демографического развития страны. Он считает, что государство должно помогать таким парам, а не создавать препятствия.

Кроме того, депутат отметил особую роль института семьи в православной традиции и важность венчания как духовного укрепления брачных уз. Он также заявил, что предложенные изменения могут способствовать улучшению демографической ситуации.

Иванов добавил, что необходимо создавать условия, при которых каждая беременность завершалась бы рождением ребенка, а молодые семьи чувствовали поддержку, а не осуждение. По его словам, вопрос требует аккуратного и взвешенного подхода, но государство должно быть на стороне тех, кто сознательно выбирает семейную жизнь.