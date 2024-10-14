Ирина Волынец о налоге на бездетность: «Татарстан обходится без крайних мер»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В плане демографии Республика Татарстан обходится без неординарных мер. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец, комментируя корреспонденту «Татар-информа» предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева о вводе в России налога на бездетность.

Омбудсмен также отметила, что вышеупомянутая инициатива является спорной и в Татарстане есть как ее противники, так и сторонники.

«В Татарстане, несмотря на то что в целом в России ситуация с рождаемостью сложная, ситуация [с демографией] получше обстоит, чем в других регионах нашего Приволжского федерального округа. Мы пока обходимся без таких неординарных мер, хотя периодически эта дискуссия возникает. У нее есть как противники, так и сторонники», – отметила Ирина Волынец.

Ранее своим мнением предложении Гурулева поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, обсуждение инициативы на данном этапе является преждевременным, так как требуется анализ, в том числе и опыта СССР в этом вопросе.