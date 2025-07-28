Ирина Волынец назвала полезной инициативу Марченко о выходном дне для семей с детьми

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Инициатива депутата Госдумы Евгения Марченко о предоставлении работающим родителям дополнительного оплачиваемого выходного дня в месяц для участия в воспитании несовершеннолетних детей заслуживает внимания и поддержки. Такое мнение выразила «Татар-информу» Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

По ее словам, эта мера может стать действенным инструментом укрепления семейных ценностей и эмоциональных связей между поколениями. Выходной день позволит родителям активнее участвовать в жизни ребенка и способствовать его развитию, что особенно важно для формирования крепкой и гармоничной семьи.

«В настоящее время в российском законодательстве уже существуют определенные гарантии для работающих родителей с несовершеннолетними детьми. Так называемый «мамин день», или дополнительный выходной, предоставляется работникам с детьми-инвалидами до 18 лет – в этом случае положено четыре дополнительных выходных в месяц, оплачиваемых за счет Фонда социального страхования РФ», – напомнила Волынец.

Кроме того, один неоплачиваемый выходной в месяц положен жителям районов Крайнего Севера и приравненных территорий, если ребенку менее 16 лет. Также подобные меры могут устанавливаться локальными трудовыми актами и коллективными договорами.

«Важно отметить, что право на такие выходные имеют не только родные матери, но и иные лица, фактически выполняющие функции опекунов ребенка. Использовать эти выходные может один из родителей или опекунов, но при этом невозможна их одновременная реализация несколькими лицами», – добавила детский омбудсмен.

Ирина Волынец отметила, что предложение о введении нового оплачиваемого выходного является логичным шагом в рамках государственной политики поддержки семьи.

«Вместе с тем при реализации такой инициативы важно учитывать интересы работодателей и возможности различных отраслей экономики», – подытожила Волынец.

Поддержка материнства и детства соответствует целям национального проекта «Семья».