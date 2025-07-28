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Общество 28 июля 2025 10:29

Депутат Марченко предложил ввести дополнительный выходной для семей с детьми

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Дополнительный выходной день для одного из работающих родителей, воспитывающих детей до 18 лет, предложили ввести в России. С соответствующей инициативой в Минтруд РФ обратился депутат Госдумы, член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, сообщает Life.

По мнению парламентария, предоставление дополнительного выходного поможет родителям активнее участвовать в воспитании и развитии детей. Он отметил, что такая мера может повысить эффективность семейного воспитания и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей.

Кроме того, как считает Марченко, это поможет формировать более прочные эмоциональные связи между поколениями.

Поддержка материнства и детства соответствует целям национального проекта «Семья».

#выходной день #семьи с детьми #поддержка семей с детьми
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