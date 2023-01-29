Ирина Волынец: «Марат Садыков старался помочь каждому, несмотря на высокую нагрузку»

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков был высочайшим профессионалом своего дела, работал в режиме 24/7, как и положено настоящему доктору. Такие слова привела Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в соболезновании родным и близким покойного.

«Ещё вчера мы с ним обсуждали рабочие вопросы, готовились к совещанию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка в связи с предстоящим визитом в Татарстан. А позавчера мы поздравляли его с 53-м днём рождения.

Я точно знаю, что он искренне переживал за то, что делал. Конечно, очень уставал — нести на плечах такую колоссальную ответственность. Старался помочь каждому, несмотря на высокую нагрузку. В нём были доброта и душевность, человечность и чувство юмора — ценные качества.

Республике повезло с таким министром здравоохранения, как Садыков, а всей нашей команде с коллегой. Очень жаль, что он ушёл в расцвете лет, полный планов, любящий муж и отец. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — отметила Волынец.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков ушел из жизни в 53 года.