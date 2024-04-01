Ирина Подносова рекомендована на должность главы Верховного суда РФ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала судью Ирину Подносову на пост председателя Верховного суда РФ, передает ТАСС.

«Верховный суд поддерживает кандидатуру для назначения на должность председателя Верховного суда», – заявил присутствовавший на заседании ВККС исполняющий обязанности председателя ВС РФ Петр Серков.

«Кандидат долгие годы работала судьей, она профессионально знает эту сферу, у нее блестящее образование, – отметил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. – Как член президиума Верховного суда, в процессе обсуждения многих дел я обратил внимание, что кандидат может твердо отстаивать свою позицию, она не боится остаться в меньшинстве, отстаивая свою позицию, аргументированно позиционирует на том, о чем она говорит. На мой взгляд, это важнейшие качества для руководителя такого ранга».

Кроме того, на заседании ВККС рассмотрят вопрос об избрании нового председателя Верховного Суда Татарстана. Согласно повестке, на вакантное место заявлены три человека. Среди них зампред суда по уголовным делам Максим Беляев, зампред Шестого кассационного суда Радик Габдуллин и председатель Зеленодольского городского суда Азат Гильмутдинов.