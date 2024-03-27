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Общество 27 марта 2024 12:53

Стали известны имена кандидатов на пост председателя Верховного Суда Татарстана

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ включила в повестку заседания вопрос об избрании нового председателя Верховного Суда Татарстана. Согласно повестке, на вакантное место заявлены три человека. Среди них зампред суда по уголовным делам Максим Беляев, зампред Шестого кассационного суда Радик Габдуллин и председатель Зеленодольского городского суда Азат Гильмутдинов.

Предварительно, 1 апреля в 11.00 все претенденты выступят с заявлениями.

Кроме того, на заседании ВККС РФ намерена рассмотреть заявку судьи Ирины Подносовой на должность председателя Верховного Суда РФ.

#Верховный суд РТ
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