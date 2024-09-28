Ирина Александровская: «Послание Раиса РТ — это очередной стимул для реализации задач»

Укрепление единства мира, согласия, популяризация семейных ценностей, народных традиций — все это крайне важно для того, чтобы воспитывать патриотов, защитников наших рубежей, ценителей наших национальных ценностей. Таким мнением после послания Раиса РТ Рустама Минниханова поделилась с «Татар-информом» председатель Правления РОО «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан» Ирина Александровская.

«Раисом республики Татарстан была дана высокая оценка деятельности Ассамблеи. И мы понимаем чувство ответственности за эту важную работу. Для нас это очередной стимул для дальнейшей реализации данной задачи», — отметила Александровская.

Собеседница агентства отметила, что накануне послания в Присутственных местах Кремля состоялась презентация большого проекта издания, посвященного костюмам народов Поволжья.

«Это издание подготовлено активом национально-культурных объединений в тесном сотрудничестве с учеными-этнографами нашей республики, Казанского федерального университета, Академии наук РТ и, конечно, при поддержке Раиса республики», — рассказала Алкандровская.

В этом издании показано 44 комплекта одежды удмуртов, русских, татар, чуваш, кряшен, марийцев, мордвы — то есть всех народов Поволжья, проживающих в рамках современного Татарстана.

«Как руководитель русского национального культурного объединения, я должна отметить, что данному научному иллюстрированному изданию предшествовало создание пятитомника „Русские коллекции в музеях Татарстана“, где также представлены народные костюмы, декоративно прикладные изделия. И этот пятитомник тоже был поддержан Раисом Республики Татарстан. Поэтому такие печатные издания очень важны для популяризации народной культуры», — сообщила Ирина Александровская.

По словам собеседницы агентства, Ассамблея народов Татарстана — это тот общественный инструмент, при помощи которого можно создавать очень интересные общественные проекты и реализовывать их.

«Мы видим внимание со стороны руководства республики в реализации наших проектов», — заключила Ирина Александровская.