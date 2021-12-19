Ирек Зиннуров о FAN ID: Уверен, болельщики не пострадают от деяний футбольных фанатов

Двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло, президент казанского ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» введение закона о «паспорте болельщика» на территории России. Также он рассказал, как коснется законодательная инициатива казанского ватерпольного клуба «Синтез».

Напомним, что 17 декабря Госдума России приняла закон о введении FAN ID для спортивных болельщиков. Он вступает в силу с первого июня 2022 года. Без оформления данного документа зрители не смогут посещать спортивные соревнования на территории России. По словам Ирека Зиннурова, закон может быть доработан и коснется не всех видов спорта и соревнований.

«Закон принят, а значит будет обязателен для исполнения. На мой взгляд, он впоследствии будет доработан. Так, на официальном сайте Госдумы сообщается, что в соответствии с законом правительство должно будет еще конкретизировать перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными». Вероятно, мы и не попадём под действие данного закона», - сказал Зиннуров.

Также президент казанского ватерпольного «Синтеза» рассказал, с какими сложностями столкнется клуб, если закон коснется водного поло.

«Есть опасения, что введение Fan ID может негативно повлиять на посещаемость наших игр. Но у нас ведь интеллигентная публика, которая приходит не только посмотреть на игру любимой команды, но и обсудить ватерпольные тренды и новости. Наши болельщики не жгут файеры, не выкрикивают ругательства в адрес команд, не бросают посторонние предметы на игровое поле.

Если мы все же попадем под действие закона, конечно, будем думать о том, как упростить доступ на матчи. Иначе мы рискуем не дать возможности прийти в бассейн нашим уважаемым болельщикам старшего поколения, которые могут просто не знать, как оформить документ в режиме онлайн.

Понимаем, что принятие данного закона было вызвано стремлением депутатов оградить благоразумных футбольных болельщиков от хулиганов. Уверен, что он будет доработан, и наши болельщики не пострадают от «неприглядных деяний футбольных фанатов», - заявил Зиннуров.