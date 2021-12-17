Госдума приняла закон о «паспорте болельщика» на всех стадионах России

Закон о введении FAN ID для спортивных болельщиков приняла сегодня Госдума РФ. Он вступает в силу с первого июня 2022 года. Без оформления данного документа зрители не смогут посещать спортивные соревнования на территории России.

Предварительно известно, что оформлять «паспорт болельщика» можно будет через портал госуслуг. Инициатором законопроекта является правительство РФ. По замыслу создателей законопроекта, этот электронный документ необходим для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

Отмечается, что за основу взят опыт проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018-м году и Кубка Конфедераций в 2017-м.

Ранее называлась сумма в 773 млн рублей на внедрение системы FAN ID.



Напомним, что в Казани большое количество спортивных клубов, среди которых большим количеством болельщиков на трибунах могут похвастать хоккейный «Ак Барс», футбольный «Рубин», баскетбольный УНИКС и волейбольный «Зенит».