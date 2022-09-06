Ирек Гимаев: «У «Ак Барса» сумасшедший настрой, это видно по Радулову и его рывку на гол»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Ирек Гимаев поделился мнением о составе «Ак Барса» после разгромной победы над ЦСКА (5:1), а также об игре форварда Александра Радулова.

«У «Ак Барса» сильнейший состав в лиге? Наверное, да, можно так сказать. Я думаю, что это было условие Знарка. Действительно, команда в первой игре проиграла. Но во второй настрой был сумасшедшим. Это было видно и по Радулову, который хотел проявить себя.

Я думаю, этот сезон у него получится. Знаем его: у него глаза горят, какой он страстный до игры, как он не умеет проигрывать, как он любит доказывать. Я думаю, этот настрой передался всей команде. У меня всё ещё в глазах Радулов, который вчера так ускорился, когда гол забивали. Сумасшедшее ускорение. Он улетел с таким желанием. Он доказывал себе и всем, что это тот самый Радулов», – цитирует Гимаева «Чемпионат».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 сентября. Казанцы примут на своем льду «Адмирал» из Владивостока. Начало встречи в 19:30.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам дебютной победы «барсов» под руководством Олега Знарка.