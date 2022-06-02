Ирек Файзуллин попал под персональные санкции США

Минфин США расширил список антироссийских санкций. Под ограничения, в частности, попал министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

Согласно сообщению на сайте американского ведомства, под санкции попали 16 российских компаний и 17 граждан РФ.

Кроме Файзуллина, в «черный список» включены вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

По санкции также попали председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков, виолончелист Сергей Ролдугин и его жена, оперная певица Елена Миртова, председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов и первый заместитель гендиректора «ФосАгро» Евгений Новицкий.

Среди компаний, в отношении которых Вашингтон ввел ограничения, «Северсталь», Severgroup и золотодобывающая компания Nord Gold.

Ранее стало известно, что Евросоюз утвердил шестой санкционный пакет против России. Он предполагает частичный бан нефтяной и газовой отраслей РФ, блокировку ряда медиаресурсов.