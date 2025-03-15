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Общество 15 марта 2025 16:40

Ирбисов будут защищать в рамках национального проекта «Экология и благополучие»

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Ирбисов будут защищать в рамках национального проекта «Экология и благополучие»
Фото: Wikipedia.org

Снежные барсы (ирбисы) входят в число 17 видов, которые будут находиться под охраной в рамках национального проекта «Экология и благополучие». Об этом на сессии проходящей в Казани конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» рассказала руководитель Центра по реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» Людмила Поплавская.

«Целевыми показателями национального проекта стали доли редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц и млекопитающих. Всего их 17, один из них – это снежный барс. Для всех видов разработают стратегии по их сохранению», – сообщила она.

Подобный пункт был и в завершившемся национальном проекте «Экология», но в него были включены 12 видов, в числе которых были и ирбисы. За время его реализации популяции многих видов животных увеличились, это касается и снежных барсов, добавила Поплавская.

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#национальные проекты #снежный барс
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