«Ирбис» обыграл в товарищеском матче альметьевский «Спутник»

Казанский «Ирбис» в рамках подготовки к старту сезона Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) обыграл в Альметьевске местный «Спутник» со счетом 3:2.

В первом периоде «Ирбис» вышел вперёд благодаря шайбе Мурата Галиева в большинстве, а на 49-й минуте команды обменялись голами: Руслан Ельмекеев удвоил преимущество казанцев, но спустя 34 секунды Олег Седанцов сократил отставание. В концовке матча Кирилл Медведев сравнял счёт, однако на последней минуте встречи Галиев оформил дубль и принес «Ирбису» победу – 3:2.

Стоит отметить, что игра между соперниками стала второй по счету за два дня. Днем ранее встреча завершилась победой команды из Альметьевска – 3:1.

Напомним, 8 августа «Ирбис» стартует в предсезонном домашнем турнире на Кубок TNA. Помимо казанского клуба участие в турнире примут «Академия Михайлова» (Тула), «Крылья Советов» (Москва), «Спутник» (Альметьевск), «Стальные Лисы» (Магнитогорск) и «Чайка» (Нижний Новгород).