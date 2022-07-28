В Казани с 8 по 12 августа пройдет Кубок TNA с участием 6 клубов МХЛ

В Казани с 8 по 12 августа на стадионе «Татнефть-Арена» состоится предсезонный турнир для клубов Молодежной хоккейноЙ лиги на Кубок TNA. Об этом сообщает пресс-служба казанского «Ирбиса».

Отмечается, что участие в турнире примут 6 команд: «Ирбис» (Казань), «Академия Михайлова» (Тула), «Крылья Советов» (Москва), «Спутник» (Альметьевск), «Стальные Лисы» (Магнитогорск) и «Чайка» (Нижний Новгород).

Кубок пройдёт в один круг, где каждая команда сыграет с каждой.

Напомним, с 26 по 29 августа в Казани состоится также традиционный Кубок ТАНЕКО. Участие в турнире примут «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Локомотив».