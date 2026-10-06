Иранский журналист усомнился в скором установлении мира на Ближнем Востоке

Вероятность установления мира на Ближнем Востоке в ближайшее время остается крайне низкой. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал иранский журналист и политолог Хаял Муаззин.

«Речь идет уже не только о войне в Йемене. Сигналы, поступающие из Европы, показывают, что регион готовится к большой войне. Уже началось формирование группировок, и каждая сторона определяет свою позицию», – сказал эксперт.

По словам Муаззина, иранские военные официальные лица заявили о возможном переходе конфликта в региональный формат.

«Иранские военные официальные лица вчера прямо заявили, что следующая война будет региональной. В самом Иране население ежедневно участвует в военных учениях», – отметил журналист.

Он также допустил, что в случае дальнейшего обострения йеменские силы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив наряду с Ормузским.

«Я говорю об этом, основываясь на информации от моих источников среди хуситов в Йемене», – пояснил Муаззин.

Кроме того, эксперт сослался на аналитические материалы из Турции, согласно которым НАТО создает в Стамбуле военную базу в районе прохода через Босфор. По его словам, этот шаг рассматривается как возможный ответ на перекрытие Ираном Ормузского пролива.

«Одним словом, мы движемся в сторону экономического кризиса и серьезных событий», – заключил Хаял Муаззин.

Ранее хуситы заявили об ударах по Саудовской Аравии и предупредили авиакомпании об опасности полетов над королевством. На фоне эскалации Турция и Пакистан готовятся развернуть силы в Саудовской Аравии. О том, как хуситы пришли к власти и при чем здесь Иран – в материале «Татар-информа».