Саммит БРИКС продемонстрировал, что планы Запада по изоляции России не только не сработали, но и привели к укреплению ее позиций на международной арене. Такое мнение «Татар-информу» выразил иранский журналист Хаял Муаззин.

«Вопреки санкциям и экономическому давлению Россия остается активным участником международных процессов и важным партнером для многих стран. Более того, саммит БРИКС показал, что у России есть поддержка не только со стороны стран БРИКС, но и со стороны других государств, стремящихся к укреплению многополярности», – сказал Муаззин.

По его словам, Россия продолжает активно развивать свои экономические и политические связи, что делает ее изоляцию невозможной.

«В условиях, когда мир становится более многополярным, попытки Запада изолировать одну из ключевых держав мирового сообщества выглядят все более неэффективными», – добавил он.