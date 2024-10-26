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Иранский журналист: Попытки изоляции России привели к обратному эффекту
Саммит БРИКС продемонстрировал, что планы Запада по изоляции России не только не сработали, но и привели к укреплению ее позиций на международной арене. Такое мнение «Татар-информу» выразил иранский журналист Хаял Муаззин.
«Вопреки санкциям и экономическому давлению Россия остается активным участником международных процессов и важным партнером для многих стран. Более того, саммит БРИКС показал, что у России есть поддержка не только со стороны стран БРИКС, но и со стороны других государств, стремящихся к укреплению многополярности», – сказал Муаззин.
По его словам, Россия продолжает активно развивать свои экономические и политические связи, что делает ее изоляцию невозможной.
«В условиях, когда мир становится более многополярным, попытки Запада изолировать одну из ключевых держав мирового сообщества выглядят все более неэффективными», – добавил он.
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