Иранский журналист оценил шансы Турции и Пакистана добиться успеха в Йемене

Фото: предоставлено Хаялом Муаззином

Иранский журналист и политолог Хаял Муаззин считает маловероятным, что Турция и Пакистан смогут добиться в противостоянии с хуситами результатов, которых не удалось достичь США. Об этом он заявил в беседе с «Татар-информом».

«Считаю ошибочным полагать, что Турция и Пакистан смогут добиться того, с чем не смогли справиться США в противостоянии с хуситами», – сказал эксперт.

По его мнению, если бы Анкара и Исламабад действительно были уверены в своих силах, то уже направили бы помощь.

«Заявления Турции и Пакистана – не более чем попытка создать видимость активности», – отметил Муаззин.

Он допустил, что страны могут отправить наемников, не имеющих серьезного боевого опыта. При этом, по словам политолога, участие в конфликте может создать для Анкары и Исламабада серьезные внутриполитические риски.

«Если к этому добавятся потери собственных военнослужащих или будут сбиты их военные самолеты, власти обеих стран столкнутся с очень сильным внутренним давлением. Поэтому ожидать от них серьезных шагов, на мой взгляд, нелогично», – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее хуситы заявили об ударах по Саудовской Аравии и предупредили авиакомпании об опасности полетов над королевством. На фоне эскалации Турция и Пакистан готовятся развернуть силы в Саудовской Аравии. О том, как хуситы пришли к власти и при чем здесь Иран – в материале «Татар-информа».