Иран заявил о завершении операции в Израиле

Иран закончил крупнейшую атаку по Израилю в ответ на удар по своему консульству в Дамаске, передает РИА Новости.

Сообщения о запуске ракет и БПЛА по Израилю начали появляться еще до полуночи по московскому времени. По данным СМИ, Тегеран выпустил 36 крылатых ракет, 110 ракет класса «земля-земля» и 185 БПЛА. Большая часть ракет была сбита за пределами Израиля. Атаку отражали в том числе военные из США и Великобритании, сообщает РИА Новости.

«Дело можно считать завершенным», — сказано в комментарии постпредства исламской республики.

Иран подчеркнул, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе, но в случае военной агрессии Израиля ответит еще более мощно и решительно.

Первого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.