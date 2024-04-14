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Иран заявил о завершении операции в Израиле
Иран закончил крупнейшую атаку по Израилю в ответ на удар по своему консульству в Дамаске, передает РИА Новости.
Сообщения о запуске ракет и БПЛА по Израилю начали появляться еще до полуночи по московскому времени. По данным СМИ, Тегеран выпустил 36 крылатых ракет, 110 ракет класса «земля-земля» и 185 БПЛА. Большая часть ракет была сбита за пределами Израиля. Атаку отражали в том числе военные из США и Великобритании, сообщает РИА Новости.
«Дело можно считать завершенным», — сказано в комментарии постпредства исламской республики.
Иран подчеркнул, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе, но в случае военной агрессии Израиля ответит еще более мощно и решительно.
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