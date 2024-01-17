Иран заявил о ракетных ударах по базам радикальной группировки в Пакистане

Иран нанес ракетные удары по двум штабам радикальной группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») на территории Пакистана. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на своего корреспондента.

Утверждается, что цели были поражены ракетами и беспилотниками-камикадзе. Удары наносились не иранской армией, а Корпусом стражей исламской революции (КСИР), уточняет Press TV.

При этом Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что в результате ударов по территории страны «погибли двое ни в чем не повинных детей и были ранены три девочки».

«Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — предупредили в ведомстве, упомянув и то, что самолеты Ирана проникли в национальное воздушное пространство.

Группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») выступает за создание независимого государства белуджей (этот народ живет на территории Ирана и Пакистана) на территории иранской провинции Систан и Белуджистан. Организация существует с 2012 года, придерживается салафитского течения в суннитском исламе и базируется на пакистанской территории.

Именно боевики «Джейш аль-Адль» взяли на себя ответственность за теракт, произошедший 14 декабря прошлого года в полицейском участке иранского города Раск. Тогда в результате нападения погибли 12 сотрудников полиции и еще семь человек были ранены.

Позднее, 14 января, руководитель полиции Иран генерал Ахмадреза Радан отчитался, что силам безопасности удалось установить и арестовать четверых главных участников нападения на полицейский участок в Раске.