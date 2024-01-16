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Тегеран атаковал базу США в Ираке: почему Байден не решится на вторжение в Иран
Иранские войска нанесли удар баллистическими ракетами по восьми объектам США и Израиля в Иракском Курдистане, в том числе американской базе в аэропорту Эрбиля. Почему это можно расценивать как вызов господству США на Ближнем Востоке и выдержит ли «гегемон» четыре острых военных конфликта – в материале «Татар-информа».
Куда долетели ракеты КСИР
Сегодня ночью элитное подразделение Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанесло мощный удар баллистическими ракетами по восьми объектам США и Израиля на территории Ирака. Под атаку также попали аэропорт Эрбиль и строящееся новое здание консульства США.
По данным различных источников, ракетный удар также пришелся на штаб-квартиру курдских сил безопасности в Эрбиле. Считается, что там базировались представители спецслужб США и Израиля.
Также сообщается, что в результате обстрела погиб курдский бизнесмен Пешрав Дизайи. Интересно, что в его распоряжении была частная армия. По некоторым данным, в ней состояли бывшие военные Израиля и США. Данная ЧВК, скорее всего, обслуживала интересы израильской разведки «Моссад». Интересную деталь о погибшем в разговоре с журналистом «Татар-информа» привел известный политолог и дипломат Сергей Марков.
«Его называют израильским Пригожиным. Он руководитель ЧВК в иракском Курдистане, работал в тесной связке по заданию «Моссада». Он существовал за счет того, что ему позволили продавать нефть иракского Курдистана как раз в Израиль. Поэтому ответ будет не только со стороны США, но и Израиля», – пояснил эксперт.
Месть за смерть генерала Сулеймани
Тегеран уже взял ответственность за нанесение ударов, назвав это ответом США на теракт 3 января в Кермане, когда в результате взрывов погибли почти 100 человек, пришедших на кладбище в годовщину убийства генерала Касема Сулеймани. Главу операций КСИР устранили спецслужбы США и Израиля.
«В ответ на недавние террористические акты врагов Ирана шпионские штабы и вражеские штабы антииранских террористических группировок в некоторых частях региона Ближнего Востока подверглись удару с применением нескольких баллистических ракет КСИР», – говорится в заявлении КСИР.
Очевидно, что инцидент также стоит считать реакцией на действия США и Израиля в секторе Газа. А также массированную ракетную атаку хуситов со стороны Америки и Великобритании.
Иранская сторона также доложила об уничтожении одной из главных штаб-квартир израильской разведки – «Моссад» в иракском Курдистане. Интересно, что официальной реакции Израиля на инцидент по-прежнему нет. А в Белом доме выдержали внушительную паузу перед официальным заявлением на инцидент.
Почему Белый дом пока ограничился словами
Примечательно, что США не стали обещать немедленной кары. Там предпочли принизить значимость инцидента, назвав удары Ирана не только безрассудными, но и – внимание – «неточными». Представители ВС США под разным соусом несколько раз заявили, что американская инфраструктура не пострадала, как и «живая сила».
«Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал», – прокомментировал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.
Позже добавили, что поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака.
Конечно, США может и, возможно, нанесет ответный удар по Ирану. Но на этот момент в Белом доме не готовы даже на грозные заявления. Понять администрацию Джо Байдена можно. США в последнее время и так ведут себя на Ближнем Востоке словно слон в посудной лавке.
США будут бить по иранским «прокси»
По сути, ни один крупный игрок региона, помимо Израиля, не поддерживает действия США в Палестине и в Красном море. Более того, действия «гегемона» публично осуждает ключевой актор НАТО – Турция. Об этом уже не раз заявлял Президент Реджеп Тайип Эрдоган. Так чем же ответят США и Израиль?
«По Ирану они бить не будут, поскольку де-юре Иран нанес удар не по США. Они будут бить по иранским «прокси», прежде всего на территории Сирии и Ливана. Но американцы и так это делают. Поэтому слишком большой эскалации, видимо, не будет», – считает Марков.
Иными словами, американцы не хотят прямого конфликта с Ираном. США устраивают точечные обстрелы союзников Ирана в режиме некой «тренировки» в условиях, приближенных к боевым.
«Да, это вполне в рамках политики, которую американцы ведут десятки лет», – резюмирует Марков.
Эскалации не будет?
Таким образом, текущее военное обострение Ирана с США и Израилем имеет небольшие шансы на серьезную эскалацию. Наш эксперт подробно разобрал худший вариант и объяснил, почему он вряд ли будет реализован «на земле».
«Если говорить о максимальной эскалации конфликта, то это втягивание союзников США и Израиля в боевые действия с Ираном. Возможное развитие событий при таком повороте – массированные удары Ирана по Израилю и ответные из Тель-Авива. Посылать западные войска на территорию Ирана вряд ли будут. Собственно, война в Ираке показала, что оккупация мало что дает. К тому же очень тяжело для США в дальнейшем поддерживать эту оккупацию. А Иран значительно больше и злее, чем Ирак», – отметил Марков.
Тем временем МИД Ирака предсказуемо осудило ракетный удар Ирана, назвав это покушением на суверенитет государства. Правительство страны заверило, что примет все законные меры против этого и обратится в Совет Безопасности ООН.
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