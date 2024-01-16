Тегеран атаковал базу США в Ираке: почему Байден не решится на вторжение в Иран

Иранские войска нанесли удар баллистическими ракетами по восьми объектам США и Израиля в Иракском Курдистане

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Куда долетели ракеты КСИР

Сегодня ночью элитное подразделение Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанесло мощный удар баллистическими ракетами по восьми объектам США и Израиля на территории Ирака. Под атаку также попали аэропорт Эрбиль и строящееся новое здание консульства США.

По данным различных источников, ракетный удар также пришелся на штаб-квартиру курдских сил безопасности в Эрбиле. Считается, что там базировались представители спецслужб США и Израиля.

Также сообщается, что в результате обстрела погиб курдский бизнесмен Пешрав Дизайи. Интересно, что в его распоряжении была частная армия. По некоторым данным, в ней состояли бывшие военные Израиля и США. Данная ЧВК, скорее всего, обслуживала интересы израильской разведки «Моссад». Интересную деталь о погибшем в разговоре с журналистом «Татар-информа» привел известный политолог и дипломат Сергей Марков.

«Его называют израильским Пригожиным. Он руководитель ЧВК в иракском Курдистане, работал в тесной связке по заданию «Моссада». Он существовал за счет того, что ему позволили продавать нефть иракского Курдистана как раз в Израиль. Поэтому ответ будет не только со стороны США, но и Израиля», – пояснил эксперт.

Тегеран уже взял ответственность за нанесение ударов, назвав это ответом США на теракт 3 января в Кермане Фото: стоп-кадр видео

Месть за смерть генерала Сулеймани

Тегеран уже взял ответственность за нанесение ударов, назвав это ответом США на теракт 3 января в Кермане, когда в результате взрывов погибли почти 100 человек, пришедших на кладбище в годовщину убийства генерала Касема Сулеймани. Главу операций КСИР устранили спецслужбы США и Израиля.

«В ответ на недавние террористические акты врагов Ирана шпионские штабы и вражеские штабы антииранских террористических группировок в некоторых частях региона Ближнего Востока подверглись удару с применением нескольких баллистических ракет КСИР», – говорится в заявлении КСИР.

Очевидно, что инцидент также стоит считать реакцией на действия США и Израиля в секторе Газа. А также массированную ракетную атаку хуситов со стороны Америки и Великобритании.

Иранская сторона также доложила об уничтожении одной из главных штаб-квартир израильской разведки – «Моссад» в иракском Курдистане. Интересно, что официальной реакции Израиля на инцидент по-прежнему нет. А в Белом доме выдержали внушительную паузу перед официальным заявлением на инцидент.

На этот момент в Белом доме не готовы даже на грозные заявления Фото: Public domain, commons.wikimedia.org

Почему Белый дом пока ограничился словами

Примечательно, что США не стали обещать немедленной кары. Там предпочли принизить значимость инцидента, назвав удары Ирана не только безрассудными, но и – внимание – «неточными». Представители ВС США под разным соусом несколько раз заявили, что американская инфраструктура не пострадала, как и «живая сила».

«Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал», – прокомментировал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

Позже добавили, что поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака.

Конечно, США может и, возможно, нанесет ответный удар по Ирану. Но на этот момент в Белом доме не готовы даже на грозные заявления. Понять администрацию Джо Байдена можно. США в последнее время и так ведут себя на Ближнем Востоке словно слон в посудной лавке.

Действия «гегемона» публично осуждает ключевой актор НАТО – Турция Фото: kremlin.ru

США будут бить по иранским «прокси»

По сути, ни один крупный игрок региона, помимо Израиля, не поддерживает действия США в Палестине и в Красном море. Более того, действия «гегемона» публично осуждает ключевой актор НАТО – Турция. Об этом уже не раз заявлял Президент Реджеп Тайип Эрдоган. Так чем же ответят США и Израиль?

«По Ирану они бить не будут, поскольку де-юре Иран нанес удар не по США. Они будут бить по иранским «прокси», прежде всего на территории Сирии и Ливана. Но американцы и так это делают. Поэтому слишком большой эскалации, видимо, не будет», – считает Марков.

Иными словами, американцы не хотят прямого конфликта с Ираном. США устраивают точечные обстрелы союзников Ирана в режиме некой «тренировки» в условиях, приближенных к боевым.

«Да, это вполне в рамках политики, которую американцы ведут десятки лет», – резюмирует Марков.

Американцы не хотят прямого конфликта с Ираном. США устраивают точечные обстрелы союзников Ирана Фото: CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Эскалации не будет?

Таким образом, текущее военное обострение Ирана с США и Израилем имеет небольшие шансы на серьезную эскалацию. Наш эксперт подробно разобрал худший вариант и объяснил, почему он вряд ли будет реализован «на земле».

«Если говорить о максимальной эскалации конфликта, то это втягивание союзников США и Израиля в боевые действия с Ираном. Возможное развитие событий при таком повороте – массированные удары Ирана по Израилю и ответные из Тель-Авива. Посылать западные войска на территорию Ирана вряд ли будут. Собственно, война в Ираке показала, что оккупация мало что дает. К тому же очень тяжело для США в дальнейшем поддерживать эту оккупацию. А Иран значительно больше и злее, чем Ирак», – отметил Марков.

Тем временем МИД Ирака предсказуемо осудило ракетный удар Ирана, назвав это покушением на суверенитет государства. Правительство страны заверило, что примет все законные меры против этого и обратится в Совет Безопасности ООН.