Иран закрыл сухопутную границу из-за рисков распространения «омикрона»

Иран на 15 дней закрывает сухопутную границу с другими странами. Причина принятой меры — угроза распространения омикрон-штамма Covid-19. Об этом со ссылкой на представителя таможни страны Сейеда Рухолла Латифи сообщает ТАСС.

«В соответствии с распоряжением национального штаба по борьбе с распространением коронавируса и Министерства внутренних дел в целях предотвращения распространения омикрон-штамма сухопутная граница с соседними странами для пассажиров будет с сегодняшнего дня закрыта на 15 дней», — отметил он.

По словам Латифи, ограничение коснется Турции, Ирака, Афганистана, Азербайджана, Пакистана и Армении.

«Что касается Туркмении, то с ней нет пассажиропотока по сухопутной границе с начала пандемии коронавируса», — добавил он.

Ранее российский Минздрав заявил, что все выявленные в стране случаи заражения завезены из-за рубежа. Никаких других к настоящему моменту зарегистрировано не было.