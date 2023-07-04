Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Иран получил полноправное членство в ШОС
Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом со ссылкой на Нью-Делийскую декларацию ШОС сообщает РИА Новости.
«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства — члена», — подчеркнуто в документе.
Выступая перед участниками заседания, Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что членство улучшит условия для безопасности, развития экономики и обеспечения суверенитета государства.
Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин поздравил Иран со вступлением в организацию и призвал как можно скорее принять в нее Белоруссию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»