Иран получил полноправное членство в ШОС

Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом со ссылкой на Нью-Делийскую декларацию ШОС сообщает РИА Новости.

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства — члена», — подчеркнуто в документе.

Выступая перед участниками заседания, Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что членство улучшит условия для безопасности, развития экономики и обеспечения суверенитета государства.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин поздравил Иран со вступлением в организацию и призвал как можно скорее принять в нее Белоруссию.