Путин призвал ускорить вступление Белоруссии в ШОС

Россия выступает за скорейшее рассмотрение заявки Белоруссии на вступление в ШОС. Об этом, выступая на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Россия также выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Республики Беларусь. Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что весь достаточно крупный портфель заявок на вступление от зарубежных стран требует внимательного рассмотрения.

Напомним, что процедура присоединения Белоруссии к ШОС стартовала еще в сентябре прошлого года. Тогда же был подписан меморандум о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару.