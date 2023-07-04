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Путин призвал ускорить вступление Белоруссии в ШОС
Россия выступает за скорейшее рассмотрение заявки Белоруссии на вступление в ШОС. Об этом, выступая на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Россия также выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Республики Беларусь. Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что весь достаточно крупный портфель заявок на вступление от зарубежных стран требует внимательного рассмотрения.
Напомним, что процедура присоединения Белоруссии к ШОС стартовала еще в сентябре прошлого года. Тогда же был подписан меморандум о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару.
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