Иран не Украина или двойные стандарты МОК к России и США с Израилем

В МОК отреагировали на ситуацию на Ближнем Востоке, заявив, что спорт должен оставаться «маяком надежды», что разительно отличается с сообщением организации в 2022 году против России. Сыграет ли на руку последнее высказывание в пользу российской стороны к ближайшим международным соревнованиям - в материале «ТИ-Спорта».





Марат Бариев: «У МОК двойные стандарты»

В Татарстане отреагировали на недавнее заявление Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении Израиля и США из-за ситуации в Иране. Депутат Госсовета Татарстана, бывший министр спорта РТ Марат Бариев назвал лояльность организации к США и Израилю – двойными стандартами. Об этом бывший глава Минспорта Татарстана сказал корреспондентуу «ТИ-Спорта».

«На мой взгляд, это западные двойные стандарты и в том числе деятельности МОК. Получается для всех белый, а для других черный. Это лишнее подтверждение беспрецедентности западных политиков и тех, кто с ними заодно, кто играет на их стороне. Как им выгодно, так трактуют», - сказал Бариев «ТИ-Спорту».

Напомним, что в рамках зимних Олимпийских игр-2026, которые проходили в Италии, было допущено наименьшее количество российских спортсменов за всю историю соревнований. В нейтральном статусе в Играх приняли участие 13 атлетов по семи индивидуальным видам спорта.

Медаль с этих соревнований удалось привезти только россиянину ски-альпинисту Никите Филиппову, завоевавшему «серебро» в рамках турнира. А накануне он стал чемпионом Европы-2026 в Азербайджане, обойдя швейцарца Томаса Буссара (+1,21 секунды) и испанца Ота Феррера (+1,6).

Сообщения МОК 2022 VS 2026 о политизации в спорте: «Спорт должен оставаться маяком надежды»

Стоит ли упоминать о том, что как минимум еще одну олимпийскую награду российские спортсмены могли привезти с турнира по фигурному катанию. Петр Гуменник по исполнению и сложности элементов как минимум мог войти в тройку призеров, а по мнению большинства экспертов – стать вторым.

И наряду с таким отношением появляется последнее официальное заявление МОК, в котором отреагировали на последние события в Иране с вторжением сил стран Израиля и США.

«В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают трагедии, сейчас, как никогда прежде, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции», - говорится в сообщении МОК.

Стоит вспомнить, как из-за ситуации между Украиной и Россией были введены жесткие санкции в 2022 году. Тогда заявление международной организации было иным...

«Призываем сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен из России или Белоруссии не был допущен к выступлению под национальным флагом — ни отдельные лица, ни команды. Все они должны фигурировать только в качестве нейтральных спортсменов или нейтральных команд», - сообщалась в пресс-релизе исполкома МОК (от 28 февраля 2022 года).

Бариев считает, что последнее заявление МОК может сыграть на руку россиянам. Лавров уверен, что в организации не осмелятся санкционировать Израиль и США

При этом бывший глава Минспорта РТ Марат Бариев считает, что вместе с тем нынешняя позиция МОК может стать позитивной динамикой в отношении России на ближайших международных соревнованиях.

«С другой стороны здесь есть и позитивные моменты. Сейчас в МОК новый президент Кирсти Ковентри. И политика МОК в настоящее время гласит, что «спорт вне политики». А это значит, что есть позитивная динамика. В свою очередь это может способствовать приближению снятия санкций с России. Если они заявляют, что все равны и спорт не должен быть политизированным, все спортсмены должны находится в равных условиях и быть допущены к Олимпийским играм. В этом случае российская сторона может поставить вопрос, а почему мы не допущены?! На мой взгляд, это может ускорить допуск к ближайшей Олимпиаде», - добавил Бариев.

Ранее глава МИД Сергей Лавров, до официального высказывания МОК о ситуации на Ближнем Востоке заявил, что организация не осмелится ввести аналогичные санкции в отношении Израиля и США.

«Задавали неоднократно вопрос о том, как сейчас МОК — будут ли у него какие-то решения или нет. Олимпийский комитет, другие федерации, которые проводят соревнования. Ответ отсутствует. Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам», - процитировали Лаврова РИА во время пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Брунея.

Сработают ли стандарты МОК или придумают новую отмазку для допуска россиян к международным стартам?

Так или иначе, в России это заявление рассматривают как приближающееся потепление. Об этом высказался и Министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Спорт должен оставаться маяком надежды, как говорит МОК, для всех спортсменов. Должен он, наконец, засиять для российских и белорусских атлетов. Дискриминация по национальному принципу, которая продолжается не первый год на фоне десятков конфликтов, разрушает мировой спорт, лишает мечты миллионы юных спортсменов» - приводит слова Дегтярева «РБК Спорт».

Российской стороне в этом случае только остается ждать. В 2026 году запланированы летние юношеские Олимпийские игры-2026. Напомним, что еще в конце 2025 года МОК рекомендовал всем международным федерациям снять ограничения с россиян и белорусов в рамках юношеских соревнований и разрешить им выступать как в личных, так и командных турнирах со своей символикой.

Кроме того в этом году пройдут такие значимые турниры как: чемпионаты мира по футболу, хоккею с шайбой, баскетболу, фигурному катанию, регби, керлингу (среди смешанных пар), настольному теннису (среди команд). А также запланированы чемпионаты Европы по волейболу, баскетболу и гандболу (среди женщин). Насколько быстро сработают новые стандарты МОК? Может и не сработают, ведь Вашингтон – это для прозападного МОК, как говорится, другое.