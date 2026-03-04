Марат Бариев о санкциях МОК в отношении Израиля и США: «Двойные стандарты»

Фото: tatarstan.er.ru

Депутат Госсовета Татарстана, бывший министр спорта РТ Марат Бариев считает, что послабления МОК в отношении Израиля и США, несмотря на вторжения на иранские территории, являются двойными стандартами по отношению к России из-за ситуации на Украине. Об этом бывший глава Минспорта Татарстана сообщил корреспонденту «ТИ-Спорта».

- Накануне в МОК (Международный олимпийский комитет) заявили, что не будет вводить санкции в отношении Израиля и США из-за ситуации в Иране, аргументируя это тем, что спорт – вне политики. Не выглядит ли это несправедливым наряду с отстранением России от международных соревнований?

- На мой взгляд, это западные двойные стандарты и в том числе деятельности МОК. Получается для всех белый, а для других черный. Это лишнее подтверждение беспрецедентности западных политиков и тех, кто с ними заодно, кто играет на их стороне, как им выгодно, так трактуют.

С другой стороны здесь есть и позитивные моменты. Сейчас в МОК новый президент Кирсти Ковентри. И политика МОК в настоящее время гласит, что спорт вне политики. А это значит, что есть позитивная динамика. В свою очередь это может способствовать приближению снятия санкций с России. Если они заявляют, что все равны и спорт не должен быть политизированным, все спортсмены должны находится в равных условиях и быть допущены к Олимпийским играм. В этом случае российская сторона может поставить вопрос, а почему мы не допущены?! На мой взгляд, это может ускорить допуск к ближайшей Олимпиаде, - сказал Бариев «ТИ-Спорту».

В рамках зимних Олимпийских игр-2026, которые проходили в Италии, было допущено наименьшее количество российских спортсменов за всю историю соревнований. В нейтральном статусе на Играх приняли участие 13 спортсменов по семи индивидуальным видам спорта.