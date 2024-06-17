Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике «мирной» конференции Запада

Из итогового коммюнике конференции по Украине, которая прошла в минувшие выходные в Швейцарии, из числа подписавших убрали Иорданию и Ирак. Об этом сообщает ТАСС.

Причины корректировки списка организаторы пока не объяснили.

Таким образом количество стран, одобривших документ, в котором требуется передача суверенитета над Запорожской АЭС Украине, уменьшилось с 80 до 78, а число отказавшихся поддержать коммюнике выросло до 15. Помимо Ирака и Иордании, в этот список входят Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Ранее на встрече с руководством МИД Президент Владимир Путин отмечал, что «мирная» конференция является не переговорами, а стремлением Запада и дальше продавливать свою линию. Никакие важные вопросы по урегулированию украинского кризиса организаторы решать не собираются, они лишь сведут всё к новым обвинениям в адрес России, добавил он.