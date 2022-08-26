Ирада Аюпова вручила награды лауреатам художественной премии Баки Урманче

Афия Ильясова (Альфия Саргин, с проектом о татарской идентичности ALFA DNK), Диляра Наврозова, Динар Салимов, Луиза Фасхутдинова и Нина Горюнова стали в этом году лауреатами премии имени Баки Урманче. Награду Министерства культуры Республики Татарстан в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и искусствоведения им вручила сегодня в обновленном здании Присутственных мест Казанского Кремля министр культуры региона Ирада Аюпова.

«Я помню времена, когда людей в учреждения культуры приходилось загонять силком – это был период безвременья... Сегодня культурная жизнь республики очень насыщена. Без вас, людей, которые занимаются не то что созидательным трудом, но делом всей своей жизни, это, конечно, было бы невозможно. Я выражаю вам искренние слова благодарности за вашу любовь к делу всей вашей жизни, за то, что с честью несете флаг нашей республики, за то, что мотивируете людей к развитию! Я вам очень благодарна за вашу открытость, за то, что мы все собрались здесь сегодня», – сказала министр культуры Татарстана.

Молодая художница Альфия Саргин стала лауреатом в номинации «Живопись». Диляра Наврозова – в номинации «Графика», Динар Салимов стал лучшим в скульптуре, Луиза Фасхутдинова удостоена премии в номинации «Декоративное искусство», а искусствовед Нина Горюнова – в номинации «Теория и история искусств, критика и искусствознание».

«В этом году были настолько сильные работы, что мы [в жюри] просто переругались все. Но то, что получилось, – консенсус, это просто математика, простите», – отметила Ирада Аюпова.

Кроме того, медалями и званиями за свой труд награждены еще 23 деятеля искусств. Среди них, например, репетитор по балету Театра оперы и балета имени Джалиля Марина Прокопова, заместитель директора Национального музея РТ Светлана Измайлова, сотрудник театра Камала Сергей Скоморохов.

Премия имени Баки Урманче, отметим, вручается с 2003 года. Она является одной из самых авторитетных в области изобразительного искусства и искусствознания. Нынешняя премия вручена в год 125-летия татарского живописца, скульптора, графика, каллиграфа и педагога Баки Урманче.