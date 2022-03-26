Ирада Аюпова рассказала о возможностях национального кинематографа

Национальному кинематографу тяжело пробиться в прокат на широкий экран, но сегодня представляется действительно потрясающая возможность предложить свой контент. Об этом рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Человек голосует рублем. Это не значит, что он будет смотреть все подряд, но шанс есть», — пояснила руководитель Минкультуры РТ.

По ее словам, сейчас уже научились продвигать и свое кино. Но вопрос состоит не только в том, как продвигать, но и что именно продвигать.

«Кино — это очень идеологизированное направление. Для того чтобы правильно выстраивать политику в сфере кинематографии, мы должны понимать, что мы хотим сказать. Тот же фильм „Исәнмесез“, который прошел в рамках казанского фестиваля 2021 года, был отмечен многими экспертами. Он по-разному может быть трактован — у него два посыла. Это то, что вкладывает автор, и то, как это воспринимает зритель», — подчеркнула Ирада Аюпова.

Она добавила, что сегодня коммуникация важнее, чем что-либо другое.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.