Ирада Аюпова: «Пушкинская карта» формирует бизнес-мышление культурных учреждений

Министр культуры РТ Ирада Аюпова в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» рассказала о возможностях, которые открывает перед учреждениями культуры республики проект «Пушкинская карта», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Увеличивая объем финансирования любого учреждения лишь из бюджетных средств, мы не делаем его предлагаемый продукт конкурентоспособным. Но субсидируя определенную целевую аудиторию, мы стимулируем сами учреждения становиться лучше и интереснее для конкретной категории людей», — считает министр.

Она уточнила, что концепция этого проекта по сути направлена на поддержку культурной отрасли через стимулирование спроса.

«“Пушкинская карта” в какой-то степени побуждает формирование бизнес-мышления наших учреждений, которого так не хватает в нашей отрасли», — резюмировала Ирада Аюпова.