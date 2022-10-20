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Культура
20 октября 2022  12:35
Надежда Гордеева

Ирада Аюпова: Проведение Года национальных культур и традиций сейчас важно как никогда

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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила важность проведения в Татарстане Года национальных культур и традиций. Таким мнением она поделилась в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

«Считаю, что сейчас это важнее, чем когда бы то ни было. Традиционная культура является одним из приоритетов государственной политики республики», — заявила Аюпова.

По ее мнению, Год национальных культур и традиций в Татарстане продолжит развитие тематики Года культурного наследия народов России, который проходит в 2022-м по указу Президента РФ Владимира Путина.

Министр добавила, что будущий Год национальных культур и традиций даст возможность в большей степени реализовывать те направления культурного развития, которые активно продвигаются в республике. Она уточнила, что речь идет о поддержке народных художественных промыслов, сохранении обрядовой культуры, развитии нематериального культурного наследия и других мероприятиях, позволяющих, по ее мнению, «сохранить культурный код».

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2023-й Годом национальных культур и традиций в республике, о чем сообщал «Татар-информ».

#Рустам Минниханов #послание президента рт #ирада аюпова
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