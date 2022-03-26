Ирада Аюпова: Партнерские связи по большому счету остались

Культура — это сфера, в которой горизонтальные связи очень устойчивые, без них трудно развиваться. Партнерские связи по большому счету остались, заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

По словам министра, есть логистические вопросы, которые в скором времени должны решить.

«К тому же у нас огромная страна, и татары живут по всей России. В период пандемии мы точно так же были ограничены в передвижении, но старались выезжать в регионы для того, чтобы наши коллективы, татарские театры могли ставить свои спектакли на региональных, московских и питерских площадках», — прокомментировала нынешнюю ситуацию Аюпова.

Она уверена, что перспективы очень большие. В июне планируется организовать масштабные Дни культуры Татарстана в Якутии, в апреле в РТ приедет Александринский театр. Аюпова пояснила, что в январе была создана Ассоциация национальных театров России, которая разработала стратегию коммуникации внутри профессионального театрального сообщества, в том числе и обмен образовательными программами.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.