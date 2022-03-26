Ирада Аюпова оценила перспективы импортозамещения в сфере культуры

В Татарстане музыкальные инструменты и сценическое оборудование преимущественно иностранного производства. Соответственно, может возникнуть потребность в замене их отечественной продукцией. Об этом заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Музыкальные инструменты, которые у нас есть, в основном не российские. У нас была раньше казанская фабрика музыкальных инструментов, потом там производили двери. Есть пока несбыточная мечта, чтобы на этой фабрике вновь стали выпускать музыкальные инструменты», — заметила министр.

При этом, по словам Аюповой, в Татарстане уже не первый год реализуются проекты по созданию традиционных музыкальных инструментов. Духовые и струнные инструменты уже изготавливают в республике.

«Сценическое оборудование — свет, звук, экраны — тоже зарубежного производства. Есть вопросы также по краскам, лицензиям на программы для дизайна», — уточнила глава Минкультуры РТ.

В этом контексте Ирада Аюпова упомянула воздействий контрсанкций 2014 года на развитие импортозамещения в сфере производства продовольствия. «Мы мотивированы заполнить эту нишу, когда потеряли это», — заметила она.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.