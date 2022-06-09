Ирада Аюпова о проекте «Мы вместе»: «Сегодня нужны милосердие и добросердечность»

В Казани на сцене культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» прошел благотворительный концерт артистов Башкортостана и Татарстана в рамках проекта «Беҙ бергә — Мы вместе», средства от которого должны пойти на поддержку жителей Донбасса. Эта инициатива направлена на благородство и милосердие, уверена министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Сегодня не нужны официальные слова. Это непростое мероприятие, большое событие. Это огромный мост. Нашему народу очень нужен этот мост. Мы всегда задаемся вопросом: „Что самое нужное?“ Сегодня нужны такие качества, как милосердие и добросердечность», — заявила в ходе мероприятия глава Минкультуры РТ.

По словам Ирады Аюповой, идея мероприятия возникла во время выступления Государственного симфонического оркестра Республики Башкортостан. «Искренне благодарю министра культуры РБ Амину Шафикову. Наши совместные проекты направлены на милосердие и укрепление дружбы», — подчеркнула татарстанский министр.

Концерт был организован при содействии Министерства культуры Башкортостана и Правительства Татарстана. Средства, собранные в ходе марафона, будут направлены на оказание помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Первый совместный благотворительный концерт деятелей искусства Башкортостана и Татарстана «Беҙ бергә — Мы вместе» состоялся 25 мая на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» в Уфе.

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