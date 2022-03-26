Ирада Аюпова: «Любое государство призвано обслуживать культуру, а не наоборот»

Государство не может определять процессы, происходящие в культуре. Об этом заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«В таких условиях мои коллеги особенно должны осознавать свой статус, любое государство призвано обслуживать культуру, а не наоборот», — подчеркнула руководитель Минкультуры РТ.

«В последнее время произошла сильная деформация, когда стали считать, что государство может влиять на культурные процессы. Мы всегда работаем на будущие поколения», — детализировала Аюпова свою позицию, попутно раскритиковав упрощенный взгляд на взаимодействие властей и культурной сферы.

«Покажите мне хоть одну страну, где строят так много театров. Больше нигде такого нет. Я считаю, что у нашей страны большое будущее», — с оптимизмом заметила она.

Ирада Аюпова также поздравила деятелей культуры с Днем работника культуры и Международным днем театра, которые отмечаются 25 и 27 марта соответственно.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.