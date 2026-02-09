Ипотечный специалист: рынок жилья Татарстана готов к росту при ставке ниже 15%

Рынок жилья Татарстана может начать рост в 2026 году, как только ключевая ставка Банка России опустится ниже 15%. Об этом заявила «Татар-информу» руководитель ипотечного отдела компании «Флэт» Екатерина Булатова.

Среди позитивных факторов эксперт отметила перспективы рефинансирования: заемщики, оформившие дорогие ипотечные кредиты в 2025 году, смогут перейти на более низкие ставки уже в середине – конце 2026 года. Это, по оценкам аналитиков, может дать дополнительный импульс рынку вторичного жилья.

В прошлом году из-за слабого спроса рост цен на новостройки в Казани замедлился. В 2026 году рынок, как ожидается, войдет в фазу «плато», возможны скрытые скидки, что будет выгодно для реальных покупателей.

Сохранится также высокий интерес к индивидуальному жилищному строительству. Даже при ограниченных лимитах сельская ипотека останется сильным драйвером развития пригородных районов Казани.

«2026 год не станет годом „дешевых денег“, как 2020-й. Это будет год прагматичных решений. Главный позитив – ожидаемый разворот тренда по ставке и фокус государства на конкретных социальных группах (СВО, многодетные семьи, работники АПК). Рынок Татарстана готов к росту, как только „ключ“ опустится ниже 15%», – подытожила Булатова.

Подробнее о том, как рынок адаптировался к высоким ставкам и что будет с ним дальше, читайте в материале «Рынок „сдулся“, но не рухнул: что происходит с ипотекой в Татарстане».