Ипотечные кредиты в Татарстане берут в среднем на 25 лет и 6 месяцев, следует из данных Центрального банка РФ. Для сравнения: в августе 2019 года, когда льготная ипотека под 8% годовых только начиналась, этот срок составлял 17 лет и 5 месяцев.

«В среднем ипотеку закрывают за 8–10 лет. Платежеспособные люди — за три года. Но сейчас сложилась другая ситуация — мы не знаем, как дальше будут развиваться события, за какое время они смогут закрывать кредиты. На 25 лет берут вынужденно, потому что платеж будет меньше. Сейчас ежемесячно нужно платить огромные суммы, они просто несоразмерны зарплате», — отметила в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» руководитель Гильдии риелторов Набережных Челнов Светлана Газетдинова.

Портфель ипотечного кредитования в республике, по данным на 1 ноября, составляет 651,8 млрд рублей. Для сравнения: доходы бюджета РТ на следующий год прогнозируются в объеме 472,1 млрд рублей, расходы — 485,6 млрд.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости за десять месяцев этого года читайте в материале «Спрос крайне низкий»: высокие ипотечные ставки обвалили рынок жилья в Татарстане.