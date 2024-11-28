Бюджет Татарстана на 2025 год принят с дефицитом 13,5 млрд рублей

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Законопроект о бюджете Татарстана на 2025 год принят в третьем чтении с дефицитом 13,5 млрд рублей. Решение огласили на пятом заседании Госсовета республики.

Доходы бюджета РТ на следующий год прогнозируются в объеме 472,1 млрд рублей, расходы — 485,6 млрд рублей, рассказал председатель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. Он добавил, что к законопроекту о бюджете поступило 356 поправок, из них от Кабмина Татарстана — 340, от депутатов фракции КПРФ — 16.

«Все поправки были внимательно изучены и проработаны. Поправки фракции КПРФ сняты, поскольку часть вопросов в ходе обсуждения была решена. В результате к рассмотрению остались поправки от Кабинета Министров республики. Все поправки носят объективный характер. Они в основном касаются дополнительного финансирования из федерального бюджета», — отметил депутат.

По его словам, объем федеральных средств, распределенных в бюджете республики на 2025 год, составит 42,7 млрд рублей, в 2026 году — 42,1 млрд рублей, в 2027 году — 40,6 млрд рублей.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин добавил, что была проведена скрупулезная работа по поправкам и в целом по бюджету.

Доходы бюджета РТ на 2026 год запланированы в размере 497,6 млрд рублей, расходы – 510,7 млрд рублей, дефицит – 13 млрд рублей.

Доходы бюджета РТ на 2027 год составят 519,7 млрд рублей, расходы – 532,2 млрд рублей, дефицит – 12,4 млрд рублей.