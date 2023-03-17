Предпринимательница хочет погасить долг Эрика Гафарова по налогам

Индивидуальный предприниматель из Набережных Челнов Ирина Казанцева изъявила желание погасить 2,3 тыс. рублей долга ее земляка Эрика Гафарова перед ФНС. С этой суммой Налоговая служба вошла в его реестр в рамках банкротного дела.

Соответствующее заявление предприниматель подала в Арбитражный суд РТ еще 12 декабря прошлого года. К настоящему времени оно не рассмотрено. Суд для представления дополнительных документов отложил процесс на 21 марта.

В мае 2020 года «Татар-информ» сообщал, что прокуратура Набережных Челнов начала проверку деятельности инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD., которым владеет известный в Автограде бизнесмен Эрик Гафаров. До этого в социальных сетях появились жалобы инвесторов, вложивших в фонд свои средства.

По требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Неправомерные действия при банкротстве». Во время проверки выяснилось, что с октября 2019 года по май 2020-го организаторы инвестфонда обманом завладели деньгами вкладчиков. Они потеряли свыше 43 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны более 20 человек, сам же фонд обанкрочен.

Впрочем, в соцсетях Гафаров заявил, что у него украли 100 млн долларов. «Победа — доказать свою невиновность, вернуть всем тем, кто пострадал, кто инвестировал в фонд, свои деньги», — написал основатель Gafarov and Partners LTD. По словам бизнесмена, в общий объем «украденных денег» входит его миллиард и 5 млн рублей его матери. В январе 2021 года Интерпол объявил челнинца и двух его компаньонов — Владимира Сухоплюева и Дениса Ахметшина — в розыск. В связи с этим уголовное дело было приостановлено.

В феврале этого года суд в Турции приговорил партнеров Гафарова к пожизненному заключению. Об этом в своем Telegram-канале написал сам сооснователь финансовой пирамиды. Сухоплюев и Ахметшин были задержаны в Турции весной 2021 года — после того, как в Стамбуле произошла перестрелка.