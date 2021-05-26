Эрик Гафаров заявил, что у него украли 100 миллионов долларов

Накануне в социальных сетях Эрик Гафаров – основатель фонда Gafarov and Partners LTD – заявил о том, что у него украли 100 миллионов долларов, и вновь пообещал вернуть деньги вкладчикам.

«Вот эта вся ситуация с фондом, она, конечно же, максимально необычная и сложная. Все вы знаете, что нас тупо обокрали. Но мы победим, какую бы цену нам ни пришлось заплатить. Победа – доказать свою невиновность, вернуть всем тем, кто пострадал, свои деньги, кто инвестировал в фонд. Если мы сможем вернуть украденное, так будет очень круто, потому что там больше 100 миллионов долларов», – рассказал Гафаров.

Кроме того, бизнесмен заявил, что в «украденных деньгах» в том числе его миллиард рублей и пять миллионов его матери.

После этого Гафаров обвинил сеть «Рокнроллы» в воровстве. По его словам, в период пандемии в компании работало около 1100 сотрудников, из которых 900 сотрудников были трудоустроены нелегально. Гафаров заявил, что компания не выплачивала зарплату этим работникам. Также, по мнению челнинца, фирма не платит налоги.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Интерпол внес в базу данных сведения о розыске Эрика Гафарова после того, как на него завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Челнинского бизнесмена подозревают в том, что его фонд под предлогом инвестиций собирал деньги у людей. Ущерб от действий афериста составил больше 100 млн рублей.