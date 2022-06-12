Ионенко: Альтернативы ЕГЭ на данный момент в России нет

Альтернативы Единому государственному экзамену в качестве вступительного на данный момент в России нет. Об этом заявил в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» с Эрнестом Хайруллиным директор учебно-методического центра КФУ, доцент Сергей Ионенко.

«Я считаю, что на сегодня альтернативы ЕГЭ нет», — отметил Ионенко.

По его словам, данный вид экзамена, хоть и является стрессом для школьника, но зато позволяет объективно оценить его знания, т.е. на оценку не может повлиять личное отношение учителя к ученику.

Кроме того, ЕГЭ постоянно совершенствуется, далеко уходя за пределы модели «выбери номер», подчеркнул эксперт.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен сохранится и при отказе от Болонской системы, о чем сообщал «Татар-информ».