Рособрнадзор: ЕГЭ сохранится при отказе от Болонской системы образования

Единый государственный экзамен сохранится при отказе от Болонской системы и переходе к национальной системе образования. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сохранится, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, поддерживает единое образовательное пространство России в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», – заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Музаев подчеркнул, что ЕГЭ демонстрирует конкретный уровень качества школьного обучения и служит механизмом объективной проверки достижения этого уровня.

Ранее все российские вузы исключили из Болонского процесса в соответствии с решением Болонской группы, о чем сообщал «Татар-информ».