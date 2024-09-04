Выходец из СМИ, практик, способный «зажечь и увлечь»: какой декан нужен журфаку КФУ

Руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский в своих соцсетях попрощался со студентами вуза

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Обсуждается вопрос о назначении нового декана»

В последний день лета руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский в своих соцсетях попрощался со студентами вуза, рассказав о том, что не будет вести занятия в новом учебном году. Он отметил, что это самая большая потеря, которая для него случилась.

На посту руководителя ВШЖ Толчинский пробыл более восьми лет.

«Для меня очень значимо, что самым часто задаваемым вопросом от студентов был: „А вы будете еще у нас что-то вести?“ Я отшучивался всегда <...> Сейчас я могу однозначно ответить на тот самый частый вопрос: „Я не буду больше ничего ни у кого читать и проводить“. <...> Мне будет не хватать бесконечного общения с бесконечно интересными и дорогими сердцу ребятами со всеми их завихрениями, а главное, безграничными талантами», — написал он.

В пресс-службе Казанского федерального университета «Татар-информу» сообщили, что на данный момент кандидатуры на освободившуюся должность пока нет.

«Леонид Григорьевич Толчинский написал заявление об увольнении с должности декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций по собственному желанию. Обсуждается вопрос о назначении нового декана», — прокомментировали уход мэтра в КФУ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ильшат Аминов: «Нужно обеспечить тесную связь студентов и действующих редакций»

Генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Государственного Совета Республики Татарстан и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов в беседе с «Татар-информом» обозначил главную, на его взгляд, задачу для руководителя журфака. К слову, именно так школу называют все опрошенные эксперты.

«Я считаю, что и у прежнего журфака и у нового руководителя журфака должна быть одна главная задача — обеспечить как можно более тесную связь студентов и действующих редакций. Я не верю ни в какую теоретическую журналистику, ее не существует. Есть только журналистика практическая. Это талант и плюс журналистское мастерство, которое непосредственно оттачивается в работе. Если человек не пишет, не снимает, он не может стать журналистом. Определенным навыкам можно научиться, работая только с профессионалами в этой отрасли», — заявил собеседник агентства.

По словам Аминова, журналист должен досконально осваивать профессию в своей области — уметь работать с текстом, монтировать изображение, правильно работать с камерой.

«Этому надо учиться, и это тоже искусство. Мне мои коллеги иногда говорят, что сейчас новые времена, подходы другие. Времена-то новые, но приемы и журналистское мастерство остается значимым фактором для любого творческого человека. Хоть блогерами потом работайте, все равно нужно как можно больше практики. Причем практики эффективной, ориентированной на результат, работающей на эфир, газету, выпуск номера», — отметил он.

Затронул Ильшат Аминов и тему молодых специалистов, которые оканчивая ВШЖ, уходят работать в другие области из-за невысоких зарплат. По мнению председателя Союза журналистов РТ, это их выбор.

«Можно уйти в пресс-секретари. Можно уйти в курьеры — они вообще 150 тыс. рублей получают. Это право выбора любого человека», — прокомментировал Аминов.

Впрочем, он согласился, что сегодня сфера журналистики отстает по уровню зарплат от других отраслей экономики, учитывая среднюю зарплату по республике около 70 тыс. рублей.

«Безусловно, мы эту ситуацию будем пытаться менять. Это во-первых. А во-вторых, истинные профессионалы, которые обладают хорошей подготовкой, особенно билингвальные, способны нормально зарабатывать. Главное в нашей профессии — это быть востребованным, а еще лучше заработать себе имя. Потом имя будет работать на вас», — заключил собеседник агентства.

Алексей Угаров: «Когда говорят, что проблема в деньгах, — это правда лишь отчасти»

Главный редактор газеты «Республика Татарстан» Алексей Угаров поделился своим видением ситуации. По его словам, новым деканом должен быть практик, который сможет передать студентам свой профессиональный опыт.

«Мне, как выпускнику журфака, хотелось, чтобы Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций возглавил выходец из медиасферы. Человек, который смог бы обучить молодежь профессии не по учебникам, а личным оптом. И даже не столько научить, сколько зажечь», — отметил он.

По словам Угарова, на сегодняшний день медиарынок испытывает острую нехватку кадров.

«Что ждет медиасфера от нового руководителя? Я в журналистике без малого 30 лет, и не помню такой острой потребности в кадрах. Когда говорят, что проблема в деньгах, — это правда лишь отчасти. В журналистике никогда не было высоких зарплат. Проблема в смыслах идти в профессию. Поэтому в роли руководителя Высшей школы журналистики и нужен человек, способный увлечь за собой», — заключил главред «Республики Татарстан».

Татьяна Вафина: «Без практики из студента журналист не получится»

Главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина солидарна с предыдущими экспертами во мнении, что будущим специалистам нужно получать больше практических знаний.

«Очень нежно и трепетно отношусь к родному факультету журналистики. И как бы он не переименовывался, цель у него всегда одна — учить студентов писать, снимать, вещать. Учить логически и творчески мыслить, уметь грамотно и интересно излагать свои мысли. И, конечно, любить свою профессию в любом „жанре“. На мой взгляд, нужно внести в учебный процесс больше практики. Без практики из студента журналист не получится. Она была всегда, но в последнее время студентов КФУ мы не видим, хотя активно работают с нами студенты кафедры журналистики Российского Исламского института», — поделилась собеседница агентства.

Главред отметила, что на новом посту в качестве руководителя она хотела бы видеть в первую очередь профессионала, имеющего как журналистский опыт, так и опыт руководителя, способного привлечь к учебному процессу лучших практиков.

Зульфия Султанова: «Руководителем не должен быть человек, оторванный от практики»

Своим мнением поделились работодатели и главные редактора городских и районных изданий. Руководитель «Челнинских известий» Зульфия Султанова убеждена, что возглавить журфак КФУ должен человек, который состоялся в профессии именно как журналист. Возможно, это ведущий журналист республики или тот, кто возглавляет или ранее возглавлял какое-то популярное издание.

«Это не должен быть человек, оторванный от практики. Я помню таких преподавателей на журфаке, которые окончили вуз, потом пошли в аспирантуру, стали преподавателями, и у них вообще не было никакого практического опыта работы. И я, тогдашняя студентка, понимала, что эти преподаватели мне не очень интересны. Было много теоретического, очень много было истории журналистики, но журналистской практики именно от преподавателей было не так много. Поэтому обучать спецпредметам должны люди, состоявшиеся в профессии. Руководитель-профессионал может поддержать таких людей на факультете», — поделилась эксперт своим опытом.

По словам Султановой, преподаватели-практики помогут студентам сориентироваться, понять, чего они хотят и что могут, поделятся примерами из собственного опыта. «Мне кажется, это зажжет в студентах какую-то искру», — отметила она.

Несколько лет назад в Набережных Челнах работал факультет журналистики — филиал КФУ, однако там были только платные группы и постепенно он закрылся.

«Когда журналистов нашего издания приглашали читать лекции, это было интересно всем студентам. Потом студенты приходили к нам на практику. И до сих пор есть те, кто с нами сотрудничает. Один студент продолжает учебу в Москве, этим летом он приходил к нам работать. Лето — сезон отпусков, нам не хватает журналистов, и мы с удовольствием его взяли. А интерес к нашему изданию у него возник после того, как курс ему читали наши журналисты», — заключила Зульфия Султанова.

Елена Золотарева: «Руководитель ВШЖ мог бы дать новый импульс, заряд коллективу и заведению»

Главный редактор — руководитель филиала АО «Татмедиа» альметьевского телеканала ЮВТ-24 Елена Золотарева считает, что новый руководитель Высшей школы журналистики мог бы дать новый импульс, заряд коллективу и заведению. А этот импульс, по ее мнению, сейчас крайне необходим.

«Время диктует новые правила игры для отрасли СМИ, но они непременно должны быть основаны на фундаментальных основах, принципах классической школы журналистики, принципах грамотной работы с информацией», — отметила Золотарева.

Главред не решилась выделить какого-то одного потенциального кандидата. По ее словам, в Татарстане очень много достойных журналистов, которые смогли бы возглавить журфак, с опытом работы в СМИ, это важно, в том числе и в региональных редакциях.

«У нас в небольших региональных коллективах проблема общая на всех. Людей просто нет. Специалистов приходится брать с улицы и обучать работе с информацией. Конечно, нехватку кадров остро ощущают все отрасли. Но если мы принимаем на работу молодых специалистов с профильным образованием, то эта проблема тоже есть — учим работе с информацией, а выпускники тем временем говорят о том, что работа по факту кардинально отличается от того, что им преподавали в вузе», — пояснила ситуацию Золотарева.

Главред убеждена, что если во время обучения у студентов будет больше практики, если пересмотреть синтез научной работы и практики, то это положительно бы отразилось на качестве обучения и привлекательности отрасли.

Радик Сабиров: «Студенты должны находиться в редакциях»

Главный редактор газеты «Шахри Казан» Радик Сабиров также убежден, что новый руководитель должен быть не только теоретиком, но и практиком. Вообще, он считает, что растить кадры, журналистов, желающих посвятить жизнь этой профессии, нужно со школьной скамьи.

Его дочь поступила на факультет медиажурналистики в Москве.

«В вузе с ней начали работать в сентябре – за год до поступления, а у нас обычно начинают работу с абитуриентами только весной. Кроме того, студенты, поступившие в вуз, должны сотрудничать с потенциальными работодателями с 1-го курса. Они не должны все время сидеть за партами, а должны находиться в редакциях и выполнять задания. У нас в редакции работает девочка, которая учится на 1-м курсе, хорошо пишет. Уже пытались переманить», — отметил собеседник агентства.

По мнению главреда, факультету журналистики и его руководителю нужно идти в ногу со временем, уделять время обучению новым технологиям, так называемой digital-журналистике.

«Как красиво у них на бумаге написано, что в ВШЖ обучают цифровой журналистике — SMM, копирайтингу. Но я этого не замечал. SMM я обучаю сам», — отметил Сабиров.

Также главред изъявил пожелание, чтобы количество бюджетных мест возросло хотя бы до 15-20.

Рамис Латыпов: «СМИ в республике есть, и они все нуждаются в кадрах»

Главный редактор татарской редакции ИА «Татар-информ» Рамис Латыпов заметил, что в журналистской среде журфак продолжают называть журфаком, вне зависимости от того, как он сейчас называется официально.

«Я считаю, что миссия нашего родного журфака — подготовка кадров для СМИ республики. Могут сказать, что сейчас уже журналистика не та, а кто-то скажет, что ее и нет совсем, но СМИ в республике есть, и они все нуждаются в кадрах. На примере своей редакции, тех редакций, о которых я в курсе, могу сказать, что нынешний журфак с этими требованиями не справлялся от слова „совсем“. Уже лет 6-7 журфак практически перестал отправлять студентов на практику, мы не могли взять даже тех студентов, которые обучались в целевой группе „Татар-информа“. Дело положительно разрешилось только после нашего обращения ректору», — рассказал он.

По словам Латыпова, последняя татароязычная группа выпускалась 2 года назад, после этого там как таковой татарской группы и обучения на татарском языке практически нет, бюджетных мест — дефицит.

«При сегодняшних условиях вряд ли национальные кадры пойдут получать специальность „журналистика“ за 150 тысяч рублей в год. Зато есть китайские студенты. Но я не знаю, есть ли от них польза нашим СМИ. И нынешнему бедственному положению журналистики журфак имеет прямое отношение. Мы не раз писали о состоянии журфака, к сожалению, ситуация не улучшилась. Как и многие редакции, мы сами стали готовить кадры для себя. Хорошо, что Институт филологии начал давать дополнительную специальность филологам», — отметил главред.

Рамис Латыпов также озвучил, что в нашей республике очень много СМИ на татарском языке, есть телевидение, радиостанции. Поэтому, по его словам, редакции ждут от нового руководителя журфака открытие татарской группы, как это было раньше.

Собеседник агентства убежден, что без подготовки национальных кадров не будет развития и национальных СМИ.

По его мнению, нужно улучшение базы кафедры татарского языка, увеличение штата преподавателей на кафедре, восстановление занятий на татарском языке, восстановление прохождения практики в редакциях, а в связи с развитием мультимедийных медиа, привлечение специалистов и таких направлений. Также необходима подготовка специалистов с учетом «спроса потребителя», а не так, когда выпускники в первый год работы обучаются писать новости и простые репортажи, снимать и монтировать видео.

«Я считаю, что руководителем журфака должен быть специалист, который понимает эти потребности. Нужен руководитель, который ставит задачу не зарабатывать деньги на обучении студентов, а на развитии республиканских СМИ. Раньше там была и русская группа, и татарская группа, были прекрасные преподаватели, дружная обстановка. Сейчас я считаю, что школа журналистики закрыта для многих СМИ», — заключил Рамис Латыпов.