Инвестсоветник Варфоломеев объяснил, почему подрос курс доллара

Курс доллара колеблется в связи с проходящими в Саудовской Аравии переговорами России и США и отыгрывается после падения в декабре 2024-го. Такое мнение «Татар-информу» высказал инвестиционный советник Сергей Варфоломеев.

«Динамика курса доллара и капитализация российского фондового рынка напрямую зависит от положительных новостей с переговоров в Эр-Рияде. Не будем забывать, что с декабрьских максимумов доллар подешевел на 18%. Снижение курса происходит волнообразно. По моему прогнозу, доллар может колебаться от 85 до 95 рублей», –считает Варфоломеев.

Представители России и США этим утром начали переговоры в Эр-Рияде. От Москвы за столом переговоров — глава МИД Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляют помощник Президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находятся представители Саудовской Аравии.

Напомним, 12 февраля Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

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