КАМАЗ планирует направить на инвестпрограмму в 2023 году 20 млрд рублей

ПАО «КАМАЗ» в 2023 году может направить на инвестиционную программу 20 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин.

«Инвестпрограмма на следующий год в бизнес-плане заложена в 20 млрд рублей», — отметил он.

В завершающемся 2022 году на инвестиционные проекты КАМАЗ направил 15 млрд рублей. По словам Когогина, реализация инвестпрограммы не останавливалась. Сейчас предприятие практически завершает ранее запланированную программу инвестиций, остался только проект по освоению мостов.

Дальше компания пойдет по пути наращивания мощностей. Так, мощностей по выпуску двигателей должно хватить на 2023 и 2024 годы, затем возможности для их производства будут увеличиваться.

Подробнее о том, какие планы у КАМАЗа на следующий год, читайте в материале Когогин: «Мы утвердили бизнес-план, не понимая, что будет с экономикой в следующем году.