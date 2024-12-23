Инвесторы вложили более 65 млн рублей в развитие туризма в Набережных Челнах

В конце прошлого года Набережные Челны получили субсидии более чем на 32 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры и обустройство пляжей в 2024 году. При этом сумма вложенных предпринимателями собственных средств составила 65,6 млн рублей, то есть в два раза больше. Итоги на аппаратном совещании подвел мэр города Наиль Магдеев.

Он отметил, что эти объекты стали точками притяжения и способствуют развитию внутреннего туризма.

«Мы благодарны за совместную работу Госкомитету по туризму нашей республики и лично Сергею Евгеньевичу Иванову. В результате для челнинцев и гостей города в этом году были созданы еще более комфортные места отдыха», — поблагодарил градоначальник.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» финансовую помощь получили предприниматели, занятые в сфере услуг.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что каток с площади Азатлык в Челнах перенесут на майдан Прибрежного в 2025 году.