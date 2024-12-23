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Инвесторы вложили более 65 млн рублей в развитие туризма в Набережных Челнах
В конце прошлого года Набережные Челны получили субсидии более чем на 32 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры и обустройство пляжей в 2024 году. При этом сумма вложенных предпринимателями собственных средств составила 65,6 млн рублей, то есть в два раза больше. Итоги на аппаратном совещании подвел мэр города Наиль Магдеев.
Он отметил, что эти объекты стали точками притяжения и способствуют развитию внутреннего туризма.
«Мы благодарны за совместную работу Госкомитету по туризму нашей республики и лично Сергею Евгеньевичу Иванову. В результате для челнинцев и гостей города в этом году были созданы еще более комфортные места отдыха», — поблагодарил градоначальник.
В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» финансовую помощь получили предприниматели, занятые в сфере услуг.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что каток с площади Азатлык в Челнах перенесут на майдан Прибрежного в 2025 году.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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