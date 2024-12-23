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Каток с площади Азатлык в Челнах перенесут на майдан Прибрежного в 2025 году
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пояснил, почему в этом году решили залить каток на площади Азатлык. Ранее сообщалось, что на этом месте должны появиться большие детские и спортивные площадки. Однако в этом году место решили сохранить для катка.
«В 2025 году здесь будет построена большая детская и спортивная площадка. Мы дальше работаем над улучшением инфраструктуры площади Азатлык. Еще раз говорю, там будет построен детский игровой комплекс и спортплощадка для людей, ничего капитального строить не собираемся — ни жилье, ни коммерческий объект», — рассказал Магдеев.
По его словам, строители уже были готовы выйти на объект, но он их остановил.
«Сказал, давайте так: в этом году каток там будет, на следующий год мы перенесем его на Майдан. Мы планируем использовать огромную площадь, которая там есть, под каток. В этом году работаем по старой схеме, ждем погоды», — сказал градоначальник.
Всего в этом году в городе будут работать 5 площадок для массового катания.
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