Каток с площади Азатлык в Челнах перенесут на майдан Прибрежного в 2025 году

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пояснил, почему в этом году решили залить каток на площади Азатлык. Ранее сообщалось, что на этом месте должны появиться большие детские и спортивные площадки. Однако в этом году место решили сохранить для катка.

«В 2025 году здесь будет построена большая детская и спортивная площадка. Мы дальше работаем над улучшением инфраструктуры площади Азатлык. Еще раз говорю, там будет построен детский игровой комплекс и спортплощадка для людей, ничего капитального строить не собираемся — ни жилье, ни коммерческий объект», — рассказал Магдеев.

По его словам, строители уже были готовы выйти на объект, но он их остановил.

«Сказал, давайте так: в этом году каток там будет, на следующий год мы перенесем его на Майдан. Мы планируем использовать огромную площадь, которая там есть, под каток. В этом году работаем по старой схеме, ждем погоды», — сказал градоначальник.

Всего в этом году в городе будут работать 5 площадок для массового катания.