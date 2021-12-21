Инвесторам в спортпроекты Татарстана компенсируют до 4% от ставки по кредитам

С 2023 года частные инвесторы, которые вкладывают деньги в спортивную инфраструктуру в Татарстане, смогут получить в банках субсидии до 4% от процентной ставки при оформлении кредита. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов.

«Инвестор сможет обратиться в банк и часть процентной ставки, до 4%, будет компенсироваться государством. Для этого заложена отдельная сумма средств», – отметил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минспорта Татарстана в ближайшие годы планирует реализовывать проекты спортивной инфраструктуры только в сотрудничестве с частными компаниями.